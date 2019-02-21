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مستثمرة جنوب أفريقية: طريق الإسكندرية كيب تاون يطلق العنان لزيادة التجارة وفرص العمل

الخميس، 21 فبراير 2019 10:38 ص
مستثمرة جنوب أفريقية: طريق الإسكندرية كيب تاون يطلق العنان لزيادة التجارة وفرص العمل طريق الاسكندرية
كتبت: إنجى مجدى
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قالت ليبوجانج شاكا، المستشار الاستراتيجى والرئيس التنفيذى لشركة أفرو فيجناري ليجاسى، فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، إن الربط بين الدول الإفريقية سيعزز التجارة فيما بينها ويخلق فرص عمل للشباب، ذلك فى معرض تعليقه على طريق الأسكندرية كيب تاون الذى يجرى تنفيذه بمبادرة من مصر التى أعلنت على الانتهاء من الجزء الخاص بها مطلع فبراير.

وقالت شاكا فى تصريحات لموقع المونيتور، الخميس، "إن الطريق السريع الإفريقى سيزيد التجارة والسياحة ليس فقط لمصر وجنوب إفريقيا، بل لجميع الدول التى يمر بها"، وأضاف أنه بينما تمثل التجارة داخل إفريقيا بين 13% إلى 14% من إجمالى التجارة العالمية، فإن الفائدة الأساسية من الطريق هى أننا سنشهد زيادة التجارة لأن هذا سيقلل من الاختناقات والتأخيرات فى الموانئ.

وأشارت المسئولة الجنوب افريقية، إلى أن الطريق السريع الإفريقى يوفر فرصة للسياحة لتصبح مترابطة بين مصر وجنوب إفريقيا، مما يفتح فرصًا اقتصادية جديدة للسكان المحليين.

كما أن "هذه الطريق تمثل عمليا فكرة إفريقيا موحدة وسوف ترى زيادة التجارة الأفريقية الداخلية، سيتم تخفيض التكاليف المرتفعة لنقل البضائع عبر القارة بسبب اتصال شبكة الطرق، سيستفيد السكان المحليون من النشاط الاقتصادى الذى يولده مستخدمو الطريق، وعلى هذا النحو نأمل فى تكرار هذا فى جميع أنحاء القارة. "

وبما أن هذا الطريق سيحسن الوصول إلى الأسواق ويعزز تكاملاً اقتصادياً أكبر، شددت شاكا أنه يجب على الحكومات أن تبحث فى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالقرب من الطريق السريع الإفريقى، موضحة أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة تجذب وتساعد فى تسهيل وزيادة الاستثمار الأجنبى، فضلاً عن دمج الشركات المحلية فى سلسلة عابرة إفريقيا، وهذا من شأنه أيضًا زيادة النمو الموجه نحو التصدير وخلق فرص العمل في الاقتصاد المحلى.

 


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السياحة

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