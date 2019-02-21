محافظ قنا يلتقى مسئولى برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى

قنا - وائل محمد

التقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مع مسئولي برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT برئاسة الدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذي للبرنامج بالقاهرة لمناقشة خطة عمل البرنامج خلال الفترة القادمة وذلك بحضور الاستاذ كمال السكرتير العام للمحافظة ووكلاء وزارتي التربية والتعليم والقوى العاملة.

وأشار الهجان خلال اللقاء إلى أن برنامج دعم التعليم الفني يتم تنفيذه بدعم وتمويل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ويهدف الي تطوير التعليم الفني والتدريب من خلال تقديم الدعم الفني واعادة تأهيل البنية التحتية للمؤسسات المشاركة في البرنامج كالتربية والتعليم والقوي العاملة بجانب دعمها بالمعدات والأدوات الحديثة لمواكبة حركة التطور.

وذكر المحافظ أن البرنامج قام خلال الفترة الماضية بتطوير مركز التدريب المهني بقفط المقام على مساحة 35 ألف متر مربع ويضم 12 ورشة تدريبية بالإضافة الي تركيب شبكات ري بنظام الرش والتنقيط لمزارع مدارس " العمرة الزراعية بابو تشت – دشنا الزراعية – دندرة الزراعية" باجمالي مساحة 55 فدان كما تم تدريب عدد 55 الف و 710 طالب في مجال التوجيه والارشاد المهني .

قدم الهجان عدد من المقترحات لمسئوليTVET EGYPT لدراسة امكانية ادراجها ضمن اعمال البرنامج خلال الفترة القادمة منها انشاء اقسام جديدة للطاقة الشمسية ودباغة الجلود بالمدارس الفنية وكذلك عمل ورش فنية للإلكترونيات وميكانيكا السيارات والمعدات الثقيلة بمركز التدريب المهني بقفط لخدمة البيئة المحيطة بها، كما اقترح عمل تطبيق الكتروني ليكون بمثابة قاعدة بيانات تحوي جميع البيانات الخاصة بعدد الفنيين وتخصصاتهم وعدد المصانع والورش الفنية بدائرة المحافظة ليكون المرجع الأساسي لمسئولي المصانع والشركات والباحثين عن فرص عمل من ابناء قنا .

من ناحيتها، أكدت الدكتورة شروق زيدان علي تقديم كافة اوجه الدعم الفني للقائمين علي البرنامج بمحافظة قنا لافتةً أن البرنامج له اتجاه "قومي" لخلق منظومة موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال خطط محددة وبرامج يقدمها خبراء متخصصين تستهدف ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات القطاع الخاص مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني مقدمة شكرها لمحافظة قنا علي دعمها لأنشطة البرنامج ومؤكدةً ان المقترحات التي قدمتها المحافظة سوف تكون محل اهتمام مسئولي البرنامج.