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محافظ جنوب سيناء يشدد على تسليم وحدات الإسكان البدوى خلال احتفالات تحرير سيناء

الخميس، 21 فبراير 2019 05:43 م
محافظ جنوب سيناء يشدد على تسليم وحدات الإسكان البدوى خلال احتفالات تحرير سيناء جانب من الاجتماع
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاجتماع الشهري لمجلس إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، بحضور اللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، ورؤساء المدن، حيث تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق، ومناقشة سبل دعم وتنمية موارد الصندوق، وإجراءات تسهيل سداد اقساط الإسكان الاجتماعي عن فروع بنك التعمير والإسكان الخمس المنتشرة علي مستوي جنوب سيناء طبقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والبنك.

كما تم مناقشة موقف توصيل المرافق مياه وصرف وكهرباء وغاز طبيعي وتليفونات وطرق لمناطق الاسكان الجديد،  بالإضافه لللاند سكيب.

وشدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من إجراءات تسليم وحدات الإسكان البدوي بقريتي الجبيل والوادي بطور سيناء، خلال احتفالات المحافظة بتحرير سيناء في 25 إبريل من العام الجارى.

 

 


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