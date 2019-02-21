محافظ المنوفية يتابع عمليات إخماد حريق بمخزن للبويات بشبين الكوم

المنوفية _محمد فتحى

قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ، بالانتقال فوراً إلى موقع حريق مخزن للبويات بشارع الصفا المتفرع من شارع محمود شاهين بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم ، جاء ذلك فور ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة يفيد نشوب حريق بمخزن للبويات بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم، يرافقه اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ورئيس حى شرق شبين الكوم وقيادات مديرية الأمن والحماية المدنية.

حيث باشر محافظ المنوفية بنفسه موقع حريق مخزن البويات على الطبيعة لحظة بلحظة وكذا متابعة عمليات السيطرة على إخماد الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين من سكان المنطقة.



فيما أفاد مدير الحماية المدنية أنه عقب نشوب الحريق تم الدفع بعدد 15 سيارة إطفاء متنوعة ومتعددة الأغراض ، كما قامت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدفع بسيارات مياة لإستخدامها فى عملية الإطفاء والتبريد وتم التعامل والسيطرة التامة على الحريق .



كما أفادت هيئة الإسعاف إلى أنه تم نقل 5 حالات إختناق لمستشفى شبين الكوم التعليمى وتم التعامل مع 4 حالات بموقع الحدث مصابين بإصابات خفيفة عبارة عن إختناقات ولا توجد أية خسائر بشرية .

من جانبه أكد محافظ المنوفية أنه تم الإنتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد وإخماد الحريق بشكل نهائى بمخزن البويات ، موجهاً بعدم توصيل تيار الكهرباء والغاز إلا بعد التأكد من سلامة الشبكات والتنسيق التام مع الحماية المدنية ورئاسة حى شرق شبين الكوم.



كما كلف محافظ المنوفية رئيس حى شرق شبين الكوم بسرعة رفع تلفيات الحريق من خلال الدفع بمعدات النظافة لإزالة الأثار الناجمة عن الحريق، كما أمر بتواجد عدد 2 سيارة إطفاء بجوار موقع الحريق للتعامل الفورى مع أية طوارىء قد تحدث.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من نشوب حريق هائل بمخزن للبويات بجوار السجن العمومى بمدينة شبين الكوم نتيجة ماس كهربائى.

على الفور إنتقلت 8 سيارات من الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق الذى نشب بمخزن للبويات بجوار السجن العمومى بمدينة شبين الكوم على مساحة 200 متر ،نتيجة ماس كهربائى تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.