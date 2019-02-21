محافظ القليوبية: "مشروعك" يمول 1590 مشروعًا بتكلفة 204 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن اجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 1590 مشروع بإجمالي تكلفة 204 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة، لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن مركز ومدينة بنها جاء فى المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 627 مشروع، بقيمة تمويل 57 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة شبين القناطر، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 260 مشروع بتمويل بلغ 14 مليون جنيه.

ووجه المحافظ، القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل اجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجله التنمية بالمحافظة، موضحا أن برنامج مشروعك يساهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقة توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم فى خلق فرص عمل حقيقة مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.