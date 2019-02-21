كولومبيا تطرد 5 فنزويليين قبل حفل دعم المساعدات الإنسانية لكاراكاس

كتبت فاطمة شوقى

قامت كولومبيا بطرد 5 فنزويليين بسبب قيامهم بأنشطة تهدد الأمن العام والنظام الاجتماعى فى المدينة الحدودية من كوكوتا، وذلك قبل ساعات من حفل لدعم المساعدات الإنسانية لفنزويلا، التى تحمل اسم "معونة فنزويلا لايف".

وقال مدير الهجرة الكولومبية كريستيان كروجر سارمينتو: "لن نسمح للأجانب بدخول بلادنا للتأثير على النظام الاجتماعى والهدوء".

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإن السلطات الكولومبية أكدت أن 5 أشخاص فنزويليين قاموا بتشكيلات غير منتظمة فى كولومبيا ، ولذلك فإنه جارى الآن إجراءات طردهم من البلاد.

وقال سارمينتو إنه "على الشعب الفنزويلى أن يكون متأكدا أنه لن يتم التردد فى معاقبة الأجانب الذين يسعون إلى تغيير الهدوء فى بلادنا".

وتم نقل الفنزويليين إلى جسر سيمون بوليفار الدولى، وهو المعبر الحدودى الرئيسى بين البلدين، "حيث أصبح مقياس الخروج من البلاد فعالا".

وفقا للمسئول الكولومبى فإن حكومة نيكولا مادورو لديها "مصلحة واضحة" تؤثر على "الأمن القومى فى مواجهة الأحداث التى هي على وشك أن تحدث، ويسعون فى سبيل عودة الديمقراطية إلى البلاد المجاورة".