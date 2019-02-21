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كوريا الجنوبية: إجراءات مضادة للإغراق على الفولاذ التايوانى والإيطالى

الخميس، 21 فبراير 2019 03:48 م
كوريا الجنوبية: إجراءات مضادة للإغراق على الفولاذ التايوانى والإيطالى عقيلة رئيس كوريا الجنوبية - ارشيفية
أ ش أ
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أعلنت لجنة التجارة المعنية بمراقبة التجارة فى كوريا الجنوبية، أنها ستطلب من وزير المالية فى البلاد فرض تعريفات مضادة للإغراق تصل إلى 18% على منتجات تايوان وإيطاليا من قضبان الفولاذ المقاومة للصدأ.

وخلصت اللجنة إلى أن منتجات تايوان وإيطاليا من قضبان الفولاذ المقاومة للصدأ أثرت سلبًا على الصناعة المحلية لهذه المنتجات فى كوريا الجنوبية.

وذكرت اللجنة - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنها ستطلب فرض تعريفات تصل إلى 9.74% على 18.56% من المنتجات التايوانية، وفرض تعريفات بنسبة تتراوح بين 10.21% و 13.74% على المنتجات الإيطالية لمدة خمسة أعوام.

وبحسب يونهاب، فقد وصل حجم السوق الكورية الجنوبية لمنتجات قضبان الفولاذ المقاومة للصدأ 300 مليار ون كورى جنوبى فى عام 2017، وشكلت المنتجات التايوانية والإيطالية 10% من هذه السوق.

وأوضحت اللجنة أن تايوان وإيطاليا وردتا منتجاتهما من القضبان المقاومة للفولاذ لكوريا الجنوبية بأسعار منخفضة للغاية، مما أثر بالسلب على السوق المحلية فى سول.


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كوريا الجنوبية

إجراءات مواجهة الإغراق

اقتصاد




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