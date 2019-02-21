كل ما تريد معرفته عن الملك رمسيس الثانى صاحب معبد أبو سمبل × 6 معلومات

أسوان - ندى سليم

الجد الأعظم هكذا كان يلقب الملك رمسيس الثاني أحد أهم ملوك مصر القديمة، وكان يعد الفرعون الأكثر شهرة وقوة في عهد الإمبراطورية المصرية، نظرا لأنه قاد عدة معارك حربية وفرض هيمنة مصر جنوبا وحقق إنجازات حربية هامة، فضلا عن اعجازه في بناء معبد ابو سمبل جنوب محافظة أسوان، والذى يلفت أنظار العالم مرتين خلال العام، ونستعرض أهم المعلومات عن الملك رمسيس الثاني.

1.الملك الوحيد الذي نجح في لفت أنظار العالم إلى موقع معبده مرتين سنويا بسبب تعامد الشمس على وجه في ظاهرة فلكية نادرة.





2.الملك المصري الوحيد الذي غادر مصر ولديه جواز سفر دبلوماسي وذلك تم خلال نقل المومياء الخاصة به إلى فرنسا لخضوعها لبعض الأشعة الطبية.

3.الملك الوحيد الذى شهد عملية نقله من ميدان رمسيس بالعاصمة إلى المتحف المصري حفل عالمي نقلته وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم.



4.الملك الوحيد أيضا الذى تم وضع صورته على العملات الورقية المصرية وهي عملة الجنيه المصرى وعملة النصف جنيه.



5.الملك الفرعوني الوحيد الذى يملك عدة معابد مهمة بجنوب مصر مثل معبد الدر ومعبد السبوع ومعبد الجرف حسين ومعبد بيت الوالى لأنه كان مهتما بتأمين الحدود الجنوبية.



6.الملك الوحيد الذى شيد معبدا لزوجته الملكة نفرتارى تكريما وحبا لها.



