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قطع المياه غدا عن أطفيح وجنوب الجيزة والعمرانية والطالبية لمدة 10 ساعات

الخميس، 21 فبراير 2019 08:24 م
قطع المياه غدا عن أطفيح وجنوب الجيزة والعمرانية والطالبية لمدة 10 ساعات مياه الشرب
كتب سيد الخلفاوى
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس
 
أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 10ساعات اعتباراً من الساعة الـ 8 مساء الجمعة الموافق 22/2/2019 وحتى الساعة الـ 6 من صباح السبت الموافق 32/2/2019 وذلك لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين " الأولى والثانية " والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح.
 
كما أنه من المقرر انقطاع المياه عن حى جنوب الجيزة والعمرانية الشرقية والغربية والطالبية  ذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية بمحطة جزيرة الدهب وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 22/2/2019 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 23/2/2019 وبناءاً علية سيتم تخفيض الضغوط لحين الإنتهاء من اعمال الصيانة.
 
وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع و يمكن الاتصال برقم الطوارئ 125 لتوفير أية احتياجات من المياه.

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محافظة الجيزة

مياه الشرب

الصرف الصحى

اليوم السابع بلس




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