قربك نعيم الروح.. 421.992 إيطالى زاروا مصر والبحر الأحمر وجهتهم المفضلة

كتبت فاطمة شوقى

قالت وكالة "سى فياجيا" الإيطالية إن الإيطاليين يعشقون مصر بشكل جنونى، وعاد السياح الإيطاليون إلى مصر ويعودا إلى وجهتهم المفضلة "البحر الأحمر" مع وجهات جديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الإيطاليين الذين سافروا إلى مصر فى عام 2018، 421.992 إيطالى، وهو ما يعكس سحر مصر للإيطاليين.

وأوضحت الوكالة أن إيطاليا البلد الأوروبى الرابع من حيث الوافدين إلى مصر بعد ألمانيا (1.07.382) ، وأوكرانيا (1.174.234) ، والمملكة المتحدة (435.772) مع زيادة 65% مع عام 2017.

وأكدت الوكالة أن البحر الأحمر هو المفضل لدى الإيطاليين هو البحر الأحمر، وأيضا مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط،على الرغم من عدم وجود شعاب مرجانية كما فى البحر الأحمر ، وأيضا من بين وجهات البحر المتوسط توجد العلمين أيضا.

لكن الإيطاليين عادوا أيضا للقيام برحلات بحرية على النيل، والتى عانت لسنوات من التوقف الحاد الرحلة هى أفضل طريقة لزيارة مصر الكلاسيكية، مع الأماكن والمواقع الأثرية.