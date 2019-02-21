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قائد مراجعات الإخوان بالسجون: الفساد الأخلاقى مسمار أخير فى نعش الجماعة

الخميس، 21 فبراير 2019 03:00 ص
قائد مراجعات الإخوان بالسجون: الفساد الأخلاقى مسمار أخير فى نعش الجماعة الإخوان - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة
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قال عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، إن أكثر من شخص يعيش فى تركيا وقريب من الإخوان يؤكدون وجود مخالفات كثيرة أخلاقية بشأن قيادات الجماعة، مشيرًا إلى أن الإخوان غير مقتنعين بأنهم بشر ويضعون أنفسهم فى مرتبة أعلى.

 

وأضاف قائد مراجعات الإخوان فى السجون، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة لم تعد كما كانت فى بداياتها، فرغم وجود مخالفات فكرية منذ نشأتها وكذلك على مستوى المواقف والممارسات، لكن حاليًا الجماعة فسدت أخلاقيًا بشكل كبير، ويظهر ذلك فى بعض الأمور، مثل ما نراه من استخدام أفرادها للكثير من الألفاظ البذيئة والشتائم لكل من يخالفهم.

 

وتابع عماد على: نرى داخل الإخوان فساد أخلاقى يتحدث عنه الكثير ممن يعيشون فى تركيا خاصة مثل تعاطى المخدرات والخمر، وتلك الممارسات غير الأخلاقية للمخالفين لقيادات الجماعة، كطردهم من السكن ومنع الإعانات وإقالتهم من وظائفهم فى المؤسسات التى تديرها الجماعة.

 

ولفت قائد مراجعات الإخوان فى السجون، إلى أن هذا الفساد الأخلاقى هو مسمار أخير فى نعش الجماعة الذى يؤكد انهيارها بعد فقدها للكثير من شعبيتها ووضوح فراغ مشروعها من مضمونه وعدم قدرتها على الإقناع والجذب.


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