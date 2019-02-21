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في جولة مفاجئة.. وكيل صحة الأقصر يحيل 4 أطباء للتحقيق بمستشفى البياضية

الخميس، 21 فبراير 2019 12:32 ص
في جولة مفاجئة.. وكيل صحة الأقصر يحيل 4 أطباء للتحقيق بمستشفى البياضية خلال التفقد
الأقصر - أحمد مرعى
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قاد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة مفاجئة على مستشفى البياضية، رافقه خلالها الدكتور محمود متولى مدير عام الطب العلاجى، والدكتور ماجد متى مدير الكلى الصناعى، حيث تفقد وكيل الوزارة سير الأعمال فى قسم الكلى الصناعى وقسم النساء والتوليد وقسم الحضانات.

 

وأوصى عبد الجواد، باستكمال فحوصات المرضى وزيادة معدلات عمليات النساء والتوليد، كما أحال عدد 4 أطباء للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى. يأتى ذلك فى إطار التعليمات المستمرة للدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة للمؤسسات الصحية الحكومية.

 

 
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