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فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم إجبار الزوجة على خدمة عائلة زوجها المسافر

الخميس، 21 فبراير 2019 02:36 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم إجبار الزوجة على خدمة عائلة زوجها المسافر دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم سفر الزوج وتركه لزوجته لتخدم عائلته بالإجبار، جاء فى نصه: (زوجى مسافر، ورافض ياخدنى معاه، وعايزنى أعيش فى بيت العيلة، ورافض إنى أعيش عند والدى، عشان أخدم أبوه وأمه وإخواته؛ لأنى أنا الوحيدة إللى ما عنديش أولاد، وحاليا مخاصمنى ومقاطعنى بقاله 3 شهور، إيه رأى الشرع فى ذلك؟).
 
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (طبعا هذه صورة مأساوية، ولا يجوز لرجل أن يتزوج ويترك زوجته فى بيت أهله دون أن يرعاها ويرعى إحتياجاتها، فهو لا يعيش معها كى تخدمه، ولا يجب عليها خدمة عائلته، وإنما يجب عليها أن ترعاه هو وتكون عند طلبه هو، أما أنه قد سافر وتركها، فعليها أن ترفع أمرها لأوليائها وتخبرهم من استيائها من الوضع، فإما أن تذهب إلى بيت أهلها، أو تذهب وتسافر مع زوجها، أو تختلع منه، ولا يجوز أن يتركها الزوج خادمة لأهله دون مقابل، حتى الأدنى منها وهو حق الرعاية وتوفير الاستقرار النفسى والجسدى للزوجة، ولا يجوز للناس التمادى فى ذلك باسم الشرع، فالشرع لا يوجب على هذه الزوجة خدمة أهل الزوج).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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