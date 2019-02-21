ضبط 53 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

المنيا ــــ حسن عبد الغفار

شنت مديرية التموين بالمنيا، عددا ًمن الحملات التموينية والتفتيشية بالتنسيق مع مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين بدائرة مركز المنيا، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة، وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية ومنع استغلال المواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة التموينية التى تم تنفيذها أمس، أسفرت عن تحرير 53 محضرا تموينيا متنوعا منها 10 قضايا انتاج نقص وزن، و8 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 عدم نظافة أدوات العجن، و8 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و9 عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطن، و3 عدم الاحتفاظ بسجل تفتيشى وقضيتين عدم الاحتفاظ بميزان حساس وقضية عدم الاحتفاظ بماكينة صرف خبز، وتم تحويل الأمرللنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، على استمرار الحملات التفتيشية على مستوى مراكز المنيا، وذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لمنع الاحتكار ومراقبة الأسواق والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن، والحفاظ علي صحته.