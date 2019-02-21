ضبط 4 عاطلين تحرشوا جنسيا بطالبة وسط الزراعات بطنطا

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا بتحرير "ا. ع" طالبة ومقيمة بمركز بسيون، محضرا تتهم 4أشخاص باستدراجها كرها عنها لأرض زراعيه والتحرش بها جنسيا.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، برئاسة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى ان وراء ارتكاب الواقعة، كل من "ا.ع" عاطل، "م.ا"، "م.ا" وشهرته مزيكا، و"م.ص.م" وجمعيهم مقيمين بقرية برما مركز طنطا، وتم ضبطهم واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.