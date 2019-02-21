video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 32 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الخميس، 21 فبراير 2019 12:32 م
ضبط 32 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وتم إجراء تحليل طبى لـ216 سائقًا، وإثبات تعاطى 32 سائقا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بالقاهرة والجيزة مع دخول الطلاب للمدارس

كثافات مرورية فى الخليفة المأمون بمصر الجديدة بسبب كسر ماسورة مياه

تعرف على حالات يمنع فيها التخطى على الطرق منعا للحوادث

اخبار الحوادث

حملات مرورية

مخالفات مرورية

الطرق السريعة

اخبار مصر

الصندوق الخلفى




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة