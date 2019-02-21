ضبط مواطن جمع 12 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاشتراكه مع ابنه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها لذويهم بالجنيه المصرى والإستفادة من فارق سعر العملة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "عماد.ج" يعمل بإحدى الدول العربية ووالده (مقيم في سوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإستبدال تلك المبالغ بالجنيه المصرى من خلال شركات الصرافة بتلك الدولة وإرسالها بالجنيه المصرى على الحساب البنكى للثانى ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مايعادل إثنا عشر مليون جنيه مصرى.

ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية بااخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.