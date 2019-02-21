ضبط مواطن بالشرقية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط شخص لقيامه بالنصب علي عدد من المواطنين، والحصول منهم علي مبالغ مالية بدعوي تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

وتلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مباحث الأموال العامة من ضبط" خ ج م" مقيم أولاد صقر، لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بالنصب والاحتيال علي عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد إلا أنهما لم يلتزما بذلك وإمتنعا عن رد المـبالغ المالية المستولى عليها، وحصل من كل منهم علي 45 ألف جنيه لتسفيرهم للعمل بالخارج بإـحدي الدول الأجنبية إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد المـبالغ المالية المستولى عليها.