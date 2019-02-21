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ضبط شخص لحصوله على وظيفة بموجب شهادة تخرج مزورة

الخميس، 21 فبراير 2019 11:37 ص
ضبط شخص لحصوله على وظيفة بموجب شهادة تخرج مزورة المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لحصوله على وظيفة بموجب شهادة تخرج مزورة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام " أيمن إ. أ" حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلون بالقاهرة، بتزوير شهادة تخرج منسوبة لكلية التجارة بإحدى الجامعات "شعبة محاسبة دور مايو عام 2000 بتقدير عام جيد جداً" على خلاف الحقيقة وتقدم بها ضمن مسوغات تعيينه فى غضون عام 2015 فى المسابقة التى أجريت لشغل منصب "رئيس وحدة تكنولوجيا النظم والمعلومات" بإحدى الجمعيات.

وبالاستعلام من الجامعة عن صحة شهادة التخرج تبين عدم صحتها وأن المتهم ليس من خريجى الجامعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وكذا ضبط ملف تعيينه حيث تبين احتوائه على شهادة التخرج "مزورة"، و بفحص الشهادة فنياً تبين أنها مزورة بالكامل .

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه واقعة تزوير الشهادة المشار إليها "عن طريق طباعتها من صورة مماثلة لها على الإنترنت من خلال أحد محال الكمبيوتر دون علم أصحابها" حتى يتسنى له الالتحاق بتلك الوظيفة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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