ضبط تجار عملة بحوزتهم أكثر من مليونى جنيه و90 ألفا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد في ضبط أربعة أشخاص ببورسعيد لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهم أكثر من 2 مليون جنيه و 90 ألف عملات أجنبية مختلفة.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإشتراك مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد على قيام ""على ك.ع " صاحب شركة للتجارة والإستيراد- مقيم بدائرة قسم شرطة العرب، وابنه "عمر.ع" و"أحمد.م" و"كريم.م" بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وتحويل الأموال من النقد الأجنبى خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال قيامهم بممارسة نشاطهم غير المشروع بمقر شركة الأول الكائن بدائرة قسم شرطة العرب، بحوزتهم مبالغ مالية قرابة "مليونين وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه مصرى- تسعون ألف عملات أجنبية مُختلفة "دولار ، يورو ، درهم إماراتى ، جنيه إسترلينى" بجانب "3 ماكينات عد أموال – 5 آلة حاسبة – 7 هاتف محمول – دفاتر ومطبوعات ورقية خاصة بممارسة النشاط "، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعال ستون مليون جنيه مصرى وأربعة مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكى – (1,650,000) مليون وستمائة وخمسون ألف يورو، ووبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بنشاطهم المؤثر ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.