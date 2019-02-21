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صور.. 5وزراء و23 سفيرا فى ختام مهرجان أسوان للفنون بمعبد أبو سمبل

الخميس، 21 فبراير 2019 10:52 م
صور.. 5وزراء و23 سفيرا فى ختام مهرجان أسوان للفنون بمعبد أبو سمبل جانب من الحفل الختامي لمهرجان أسوان للفنون بمعبد ابو سمبل
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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شهدت ساحة معبدى أبوسمبل، مساء اليوم ، الحفل الختامى لمهرجان أسوان الدولى السابع للثقافة والفنون ضمن فاعليات الإحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية،  بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الأثار والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، بجانب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بالإضافة إلى 23 من سفراء الدول الإفريقية وأعضاء مجلس النواب، ووسط حضور مئات السائحين وزوار المدينة التاريخية. 
 
حيث تم استقبال الزائرين بمطار أبوسمبل الدولى، بتوزيع الهدايا التذكارية وورق البردى والأغانى الفلوكلورية والأزياء الفرعونية، وشمل الحفل تقديم عروض فنية لـ 23 فرقة للفنون الشعبية مشاركة فى المهرجان من مختلف الدول العربية والإفريقية والأجنية بإشراف من الدكتور أحمد عواض،  رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلا عن  الفرق المصرية، ليختتم المهرجان بعرض فنى بعنوان " أفريقيا شعب واحد " من إخراج الفنان هشام عطوه،  شاركت فيه جميع الفرق الفنية للدول المشاركة فى عرض مجمع. 
 
وعقب ذلك استمتع الحضور بعرض الصوت والضوء بلغات مختلفة والذى يحكى فى سرد تاريخى لفترة حكم الملك رمسيس الثانى لمصر ومن أبرزها معركة قادش ، ثم إنتقلت الفعاليات إلى مسرح السوق وسط مدينة أبوسمبل السياحية التابع لهيئة قصور الثقافة حيث قدمت فرق الفنون الشعبية المصرية والعربية والإفريقية والأجنبية عروضها أمام أكثر من 3 ألاف متفرج.
 
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