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صور.. مدينة إسنا تشهد بدء المرحلة الثانية لبرنامج تنمية الوعى الأثرى لطلاب المدارس

الخميس، 21 فبراير 2019 03:00 ص
صور.. مدينة إسنا تشهد بدء المرحلة الثانية لبرنامج تنمية الوعى الأثرى لطلاب المدارس بدء المرحلة الثانية لبرنامج تنمية الوعى الأثرى
الأقصر – أحمد مرعى
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تشهد مدينة إسنا انطلاق المرحلة الثانية برنامج تنمية الوعى الأثرى لطلاب المدارس، وذلك خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 18 أبريل المقبل، وذلك برعاية مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية لمدينة إسنا" للحفاظ على مواقع التراث الثقافى بالمدينة.

ويشمل برنامج تنمية الوعى الأثرى لطلاب مدينة إسنا، تنظيم رحلات لطلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة بمدينة إسنا إلى المواقع التراثية المتنوعة بمنطقة معبد إسنا، بهدف توعية الطلاب والطالبات بأهمية هذه المواقع، واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعمارى التى تتم حالياً بالمنطقة، ويعد الوعى بقيم التراث ركيزة أساسية فى ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبناء المدينة، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها، وكذلك زيادة العوائد الاقتصادية للمجتمع من خلال الحفاظ على المواقع التراثية، وترويج الحرف التقليدية، وتنشيط قطاع السياحة بالمدينة من خلال التعامل الجيد مع زائرى المنطقة.

كانت قد بدأت أولى الرحلات المدرسية لبرنامج تنمية الوعى الأثرى لطلاب المدارس أمس الأربعاء، وتستمر بصورة يومية حتى يوم 18 أبريل المقبل، حيث يسعى البرنامج لاستقبال 28 رحلة مدرسية لطلاب وطالبات من فئات عمرية مختلفة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمركز إسنا.

مدينة إسنا تشهد بدء المرحلة الثانية لبرنامج تنمية الوعي الأثرى لطلاب 28 مدرسة بإسنا (1)
مدينة إسنا تشهد بدء المرحلة الثانية لبرنامج تنمية الوعي الأثرى لطلاب 28 مدرسة بإسنا 

 

مدينة إسنا تشهد بدء المرحلة الثانية لبرنامج تنمية الوعي الأثرى لطلاب 28 مدرسة بإسنا (2)
مدينة إسنا تشهد بدء المرحلة الثانية لبرنامج تنمية الوعي الأثرى

 

مدينة إسنا تشهد بدء المرحلة الثانية لبرنامج تنمية الوعي الأثرى لطلاب 28 مدرسة بإسنا (3)
مدينة إسنا تشهد بدء المرحلة الثانية لبرنامج تنمية الوعي الأثرى

 


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