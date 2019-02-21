صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات افتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللمسات الأخيرة، لأعمال مضمار الهجن بشرم الشيخ، حيث اوشكت علي الانتهاء وشهد المحافظ الجمال التي يتم تدريبها وهي حوالي ٣٠٠ جمل جاري تدريبهم حيث تم توفير عدد كبير من "الراكب الآلي"، وهو عبارة عن تكنولوجيا حديثة تستخدم للمساعدة في تدريب وتأهيل الهجن بجانب المدربين المشاركين من عدة محافظات مختلفة.

وأوضح المحافظ، أن مضمار الهجن بشرم الشيخ يتم انشاؤه بأحدث النظم التكنولوجية الحديثة، ليضاهي أشهر مضامير الهجن بالدول العربية، وبعض دول أوربا، مضيفا أن رياضة سباقات الهجن اضافه هامة لأنواع السياحة بشرم الشيخ وتساهم بشكل كبير في تحقيق ارباح وإثراء الدخل القومي.

الجدير بالذكر أن مضمار الهجن بشرم الشيخ، سيتم افتتاحه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس 2019 حيث سيقام احتفالية كبري وسباق شرم الشيخ الاول للهجن بحضور وزراء وضيوف عرب بمشاركة نوادي الهجن بمصر والدول العربية.



0المحافظ مع منظمى المهرجات