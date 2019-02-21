صور.. بعد تنظيف مقابر اليهود.. الطائفة بالقاهرة: آلاف الأرواح سينامون بسلام

كتب محمد رضا

التسامح بين الأديان، أصبح شعارًا عالميًا تسعى لتحقيق أهدافه على أرض الواقع كافة البلدان، ولعل مصر من أبرز الدول فى الشرق الأوسط وحول العالم التى تحمل على عاتقها ترسيخ مبادئ وقيم التسامح بين الأديان، استنادًا لمكانتها الإقليمية والدولية سياسيًا ودينيًا، خاصة وأن المحروسة بها رموز دينية تاريخية عالمية للأديان الثلاث، فمصر بها الأزهر الشريف، والكنيسة الأرثوذوكسية، والمعبد اليهودى.



تنظيف مقابر اليهود فى حى البساتين

وانطلاقًا من حرص الدولة المصرية على حفظ كل ما يخص الديانات الثلاثة وتطويره، نفذت محافظة القاهرة حملة نظافة لتجميل مقابر اليهود بعزبة النصر فى حى البساتين، الأمر الذى لقى استحسانا وإشادة كبيرة من الطائفة اليهودية بالقاهرة، ونشرت صفحة منسوبة للطائفة صور أعمال النظافة والتجميل، وعلقت عليها بالإنجليزية، "اليوم بدأت الحكومة المصرية فى تنظيف وإزالة الأحياء الفقيرة فى الجزء الشرقى من مقبرة البساتين، مصر تدافع عن تراثها، الآلاف من الأرواح سوف ينامون فى سلام الليلة، شكرًا لكل من ساهم فى هذا الإنجاز".

يذكر أن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قاد، الأربعاء، حملة لنظافة وتجميل ورفع مخلفـات القمامة بمقابر اليهود بعزبة النصـر بحى البساتين استجابة لشكاوى سكان المنطقة، ويأتى ذلك فى إطـار المتـابعـة المستمرة التى تقــوم بهـا محافظة القاهرة لتطوير المناطق العشوائية.



تجميل مقابر اليهود فى حى البساتين

وفى السياق ذاته، قـام حى البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء، بحملة لـرفع الإشغـالات بمنطقتى صقـر قريـش والكندى، حيـث تـــم إغلاـق وتشميـع عدد من الكافيهات بشـارع 306 وغلــق ورش بمساكن الكنـدى، بالإضافة إلى مـراجعة أعمال النظـافـة أمــام مــركـز شبــاب صقـر قـريش، وشارع العروبة ومـراجعة أعمال الصيانة الدورية لأعمــدة الإنــارة بمساكن الضبـاط بصقـــر قـريش، وذلك بالتعـــاون مع المتابعة الميدانية والإشغالات والمحــلات والإنارة والبيئة.

كما قــام حى حلــوان برئاسة اللواء محمد عبد الحميد رئيس الحى، بحملة نظـافــة بعـزبـة الـوالدة وشارع الإصلاح الزراعى وتجـريد ورفــع مخلفات بشارع خسرو بعين حلوان ومحيط قصر الأميرة خديجة وشارع جامعة حلوان ومحطـة المنـاولة بعــرب غنيم.



تنظيف وتطوير مقابر اليهود فى حى البساتين