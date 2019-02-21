صور.. انطلاق فعاليات بطولة مصر الدولية السادسة للتايكوندو بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات البطولة المفتوحة لأندية محافظات مصر للتايكوندو، بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة، وذلك علي هامش إقامة البطولة المصرية الدولية السادسة للتايكوندو المقرر انطلاقها السبت المقبل.

وتقام البطولة المفتوحة لأندية المحافظات للتايكوندو اليوم وغدا، وتبدأ السبت البطولة المصرية الدولية السادسة للتايكوندو فاعلياتها علي مدار يومين أيضا.

وشهدت الفعاليات حضور الجهات التنفيذية وعدد كبير من الجمهور ضم طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر وعدد من مدارس المراحل الإعدادية بالغردقة لمشاهدة المنافسات وتشجيع اللاعبين .

يذكر أن المحافظة خصصت أتوبيسات لنقل الجماهير من أماكن مختلفة بالمدينة إلى الصالة المغطاة لمشاهدة الفعاليات والاستمتاع بالبطولة، تشجيعا للرياضة وحث الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة .



أنطلاق فعاليات بطولة مصر الدولية السادسة للتايكوندو بالغردقة



أنطلاق فعاليات بطولة مصر الدولية السادسة للتايكوندو بالغردقة



أنطلاق فعاليات بطولة مصر الدولية السادسة للتايكوندو بالغردقة