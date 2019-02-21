صور.. اختتام فعاليات مهرجان "800 سنة منصورة" وتكريم رموز الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

اختتمت اليوم بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة فعاليات "مهرجان 800 سنة منصورة"، الذى أقيم فى رحاب جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب.

وحضر كل من الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فرحة الشناوى مدير مركز جامعة المنصورة للخلايا الجذعية، ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، والدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، ورئيس اللجنة العليا لمهرجان 800 سنة منصورة.

كما حضر الدكتور مها السجينى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود الجعيدى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور علاء عبد الستار، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، الدكتور حمدى شاهين أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، الدكتور رياض الرفاعى، أستاذ التاريخ بالكلية، والدكتور سامى النجار أستاذ ورئيس قسم الإعلام بالكلية، الدكتور أحمد عبد العظيم وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث.

بدأ الحفل بعرض "البحر بيضحك ليه" من أداء عدد من أطفال مركز تنمية الطفولة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ثم تلاه عرض فنى لطلاب كلية رياض الأطفال بالجامعة، و أثنى ا.د رضا سيد أحمد عميد الآداب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان على دعم ا.د أشرف عبد الباسط للمهرجان وتذليل كافة المعوقات من أجل نجاحه، مشيداً بجهد كافة أعضاء اللجنة المنظمة والطلاب المشاركين فى فعاليات المهرجان الذين عملوا بجد لساعات عديدة يوميا من أجل نجاحه.

ونوه بتضمن المهرجان لفعاليات متنوعة استضافت خلالها الجامعة قامات مرموقة مثل الكابتن محمود الخطيب نجم مصر والأهلى السابق، ا.د مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق، اللواء ا.ح أحمد كمال المنصورى بطل معركة المنصورة الجوية 14 أكتوبر 1973م، الفنان القدير محمد صبحى، الإعلامى جمال الشاعر، الناقد الفنى طارق الشناوى، الكابتن جمال الغندور الحكم المونديالى، ورئيس لجنة الحكام المصرية الأسبق، الكابتن عزمى مجاهد نجم مصر السابق فى الكرة الطائرة، الكاتب الصحفى جمال هليل، الكاتب الصحفى جلاء جاب الله.

وأعرب الدكتور أشرف سويلم، عن سعادته بالصدى الهائل الذى أحدثه تنظيم جامعة المنصورة للمهرجان فى كافة أرجاء مصر بفضل تكاتف الجميع داخل الجامعة من أجل نجاح هذا المهرجان الذى يعزز قيمة الانتماء للمنصورة التى أنجبت نوابغ فى كافة المجالات.

وفى نهاية الحفل تم تكريم عدة شخصيات ذائعة الصيت من أبناء الدقهلية فارقت الحياة مثل الشيخ جاد الحق على جاد الحق، الذى تولى منصب شيخ الأزهر الشريف، وتسلم التكريم نجله الشيخ عبد القادر، وفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى وتسلم التكريم كل من نجلته السيدة أمينة وحفيدته فاطمة عصام، الشيخ محمد مأمون الشناوى وتسلم التكريم كل من الدكتورة فرحة الشناوى ونجلتها الدكتورة دينا محسن و الدكتور مها الشناوى ونجلها الدكتور كريم عبد الغنى، كوكب الشرق أم كلثوم وتسلم التكريم حفيدتها سناء نبيل.



حفل ختام المهرجان



حفل ختام المهرجان



حفل ختام المهرجان