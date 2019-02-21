video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أسرة من 5 أفراد بالشرقية تطالب بمعاش وعلاج عائلها

الخميس، 21 فبراير 2019 06:00 ص
صور.. أسرة من 5 أفراد بالشرقية تطالب بمعاش وعلاج عائلها أسرة من 5 أفراد بالشرقية تطالب بمعاش وعلاج عائلها
الشرقية – حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

"أقعدنى المرض وأصبحت عالة على أسرتى رغم إنى من المفترض أن ألبى لهم كل احتياجاتهم، وجاءت وفاة محمد نجلى الأكبر عن عمر 22 سنة ليكسر ظهرى ويجعلنا ننتظر أهل الخير يحنون علينا".

بهذه الكلمات بدأ عطية أحمد إبراهيم 62 سنة يسكن 8 منطقة الصهاريج أمام بوابة الآثار بمدينة صان الحجر يحكى معاناته قائلا: "كنت أعمل سائقا والظروف كانت ماشية ولكن منذ أكثر من 3 سنوات بدأ المرض يتمكن منى بعد إصابتى بجلطة فى المخ دفعت فيها كل ما استطعت جمعه طوال سنوات عملى وبعدها جاء مرض قصور بالشريان التاجى والسكر والضغط وأصبحت أحتاج لعلاج شهرى يتخطى الـ1000 جنيه رغم أنى ليس لى أى دخل حاليا وسنى تخطى الـ60 عاما ولم يتم صرف أى معاش لى، وأصبحت انتظر أهل الخير يحنو علينا لإحضار علاجى مصاريف المأكل والمشرب لأسرة تتكون من 5 أفراد".

وتابع أنه كان يصرف معاشا قدره 360 جنيها وتم قطعة بدون سابق إنذار ما أصابه بالإحباط واليأس وجعل الأسرة تضجر وتوجهوا بالدعاء لله أن يفرج كربهم"، مضيفا: "بيتى مساحته 56 مترا وآيل للسقوط وأنتظر انهياره فوق رؤوسنا كل لحظة".

وقالت زوجته: "الدنيا أصبح ليس لها طعم بعدما فقدت نور عينى أحمد ومرض زوجى ليصبح قعيدا بالمنزل ويحتاج من يرعاه وأصبحنا محتاجين لكل شىء لأنه مفيش أى دخل إطلاقا".

 

للتواصل مع الحالة

01012996474

عطية أحمد ابراهيم

 

المطبخ
المطبخ

 

تقرير اصابته بجلطة وقلب وسكر وضغط
تقرير اصابته بجلطة وقلب وسكر وضغط

 

تقرير يؤكد اصابته بجلطة
تقرير يؤكد اصابته بجلطة

 

جانب من المطبخ
جانب من المطبخ

 

مصاب بمرض السكر
مصاب بمرض السكر

 

مصتب بحالة نفسية بسبب قطع المعاش
مصتب بحالة نفسية بسبب قطع المعاش

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الزقازيق تصدر البيان الختامى لملتقى تدريب طلاب الجامعات

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حالة انسانية




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة