صحيفة باكستانية: بدء وصول عدد من السجناء الباكستانيين من السعودية

إسلام آباد(أ ش أ)

ذكرت صحيفة (ذا إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أن عددًا من السجناء الباكستانيين الذين أفرجت عنهم السعودية قد وصوا إلى البلاد اليوم الخميس .

وجاءت هذه الخطوة بعدما أمر ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بإطلاق سراح أكثر من 2000 سجين باكستانى من السجون السعودية، استجابة لطلب من رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان خلال زيارة بن سلمان لإسلام آباد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مطار علامه إقبال الدولى فى باكستان قد استقبل اليوم خمسة سجناء باكستانيين قادمين من جدة.

وقال أحد السجناء المفرج عنهم إن العديد من الباكستانيين محتجزون فى السجون السعودية، ولكن سيتم إطلاق سراحهم وإعادتهم لباكستان خلال يوم أو اثنين فور الانتهاء من وثائق سفرهم.