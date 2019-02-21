سفير مصر فى أوتاوا يبحث مع رئيس مجلس العموم الكندى إنشاء صداقة برلمانية

كتب : أحمد جمعة

فى إطار جهود السفارة المصرية فى كندا فى التواصل مع كافة دوائر صنع القرار لتعزيز العلاقات الثنائية، والتعريف بالتطورات التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا يوم أمس الأبعاء، مع"جيف ريجان" رئيس مجلس العموم الكندى، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية الكندية وسبل دعمها.

وأشار السفير أحمد أبو زيد فى تصريح صحفى عقب اللقاء، إلى أنه حرص على نقل تحيات الدكتور "على عبد العال" رئيس مجلس النواب المصرى إلى نظيره الكندي، وتطلع سيادته إلى استقباله فى القاهرة فى أقرب فرصة ممكنة، مستعرضاً التاريخ الممتد للعلاقات المصرية الكندية، ودور كندا فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر على مدار عقود طويلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، فضلاً عن كون كندا كانت صاحبة المبادرة فى وضع اللبنات الأولى فى تشكيل قوات الطوارئ الدولية فى سيناء عقب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956.

وأضاف السفير المصري، أنه اقترح على رئيس مجلس العموم إنشاء مجموعة صداقة مصرية/كندية بالبرلمان الكندى تتويجاً لهذا التاريخ الممتد من العلاقات الطيبة بين البلدين، ولتعزيز العلاقات البرلمانية، لاسيما فى ظل النشاط الملحوظ الذى يضطلع به مجلس النواب المصري فى التواصل وبناء جسور التعاون مع مختلف برلمانات الدول الصديقة على مستوى العالم، فضلاً عمّا يمكن أن تقوم به مجموعة الصداقة من جهود لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين،والدفاع عن مصالح الجالية المصرية فى كندا التى يقدر عددها بنحو الـ 300 ألف شخص.

وكشف السفير أحمد أبو زيد، عن أن رئيس مجلس العموم حرص على نقل تحياته إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، معرباً عن تطلعه لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة، مشيراً إلى التقدير الكبير الذى يكنه لمصر وتاريخها وثقافتها وللجالية المصرية المتميزة بكندا، بما فى ذلك المصريين المقيمين بدائرته الانتخابية فى مدينة "هاليفاكس" الكندية، ومنوهاً إلى العلاقات التى ربطت أسرته مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء الكندى الأسبق "ليستر بيرسون" الذى حاز على جائزة نوبل للسلام لدوره فى تسوية أزمة قناة السويس فى الخمسينيات من القرن الماضي.

كما أعرب المسئول الكندى عن ترحيبه بفكرة إنشاء مجموعة صداقة مصرية كندية بالبرلمان الكندي، مشيراً إلى أهمية التواصل مع النواب الكنديين، لاسيما الذين يمثلون دوائر انتخابية يتواجد بها أعداد كبيرة من الجالية المصرية، وكذلك النواب المعروف عنهم اهتمامهم ودعمهم لمصر.

كما شهد اللقاء نقاشاً مطولاً حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تشهدها مصر، حيث أجاب السفير المصرى على استفسارات رئيس مجلس العموم الكندى بشأن جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، مستعرضاً الاستراتيجية المصرية التى تتأسس على المواجهة الشاملة للإرهاب أمنياً وتنموياً وفكرياً، وشارحاً النجاحات التى حققتها العملية الشاملة سيناء 2018، ودور المؤسسات الدينية المصرية فى المواجهة الفكرية للتطرف والفكر المتشدد ومبادرة الرئيس لتجديد الخطاب الديني، فضلاً عن مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يتم تنفيذها فى سيناء.

ورداً على استفسار آخر استعرض السفير أبو زيد مختلف برامج التطوير الاقتصادى والاجتماعى التى تشهدها مصر فى المرحلة الحالية، بما فى ذلك المشروعات القومية الكبرى وما تستهدفه من تغيير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، والمناقشات الجارية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة ومراحلها المختلفة، وصولاً إلى مرحلة إقرارها من عدمه فى إطار استفتاء شعبى ديمقراطي.

وفى ختام اللقاء، وقع السفير المصرى فى الدفتر الخاص بكبار زوار البرلمان الكندي، وأعرب رئيس مجلس العموم عن تقديره لكون السفير المصرى أول من يلتقى بهم من السفراء المعتمدين حديثاً لدى كندا.