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سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للغة الهندية (صور)

الخميس، 21 فبراير 2019 01:24 م
سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للغة الهندية (صور) احتفالات اليوم العالمى للغة الهندية
هانى محمد
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احتفلت السفارة الهندية بالقاهرة باليوم العالمى للغة الهندى هذا العام على مسرح الجمهورية ، حضر الاحتفالية لفيف من الشخصيات العامة على رأسهم السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية و رأهوال كواليشيرايث وأعضاء الجالية والسلك الدبلوماسى الهندى وأعضاء جمعية الصداقة المصرية الهندية بالقاهرة ، حيث قام الطلبة المصريين، حيث برع الدارسين المصريين فى بداية الاحتفالية تقديم عروض وتابلوهات غنائية راقصة وإلقاء الشعر باللغتين الهندية والاردو وقدمت عدد من راقصات بوليوود.

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شهدت الاحتفالية كذلك قدم سيدات الجالية الهندية رقصات كلاسكية واعقبها رقص بوليوود وفى نهاية الاحتفالية قام السيد سفير الهند بالقاهرة والسفير محمد حجازى بتوزيع الكؤوس وشهادات التخرج على الطلبة المتفوقين والفائزين فى مسابقات عدة.  

تعد لغة الهند رابع أوسع اللغات انتشارا على مستوى العالم، حيث تعد اللغة الأم لما يقرب من 258 مليون شخص واللغة الرسمية لدولة الهند.

وبخلاف الهند، يوجد عدد كبير من السكان يتحدثون اللغة الهندية في أكثر من 20 دولة حول العالم.

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ويتم الاحتفال باليوم العالمي للغة الهندية تحت رعاية وزارة الشئون الخارجية الهندية - حكومة الهند- وذلك من أجل الترويج بصورة أكبر للغة الهندية على مستوى العالم.

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