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ستاندرد آند بورز: الدين السيادى العالمى يقفز إلى 50 تريليون دولار

الخميس، 21 فبراير 2019 03:45 م
ستاندرد آند بورز: الدين السيادى العالمى يقفز إلى 50 تريليون دولار وكالة ستاندر اند بورز
لندن (رويترز)
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توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية ، اليوم الخميس ن قفزة جديدة في اقتراض الحكومات سترفع جبل الدين السيادى العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.

وتتوقع الوكالة ، أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 3.2 % عن 2018 ، فيما قال كارين فارتابيتوف ،   المحلل لدى ستاندرد آند بورز "نحو 70 %، أو 5.5 تريليون دولار، من إجمالي الدين السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحل استحقاقه، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات".

وارتفاع الدين السيادي إلى 50 تريليون دولار ينطوي على زيادة 6%، عن العام الماضي ويرجع جزئيا إلى تقلبات أسعار الصرف.

 

 


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