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سائق يتهم تاجر ملابس بالنصب والاحتيال فى الإسماعيلية

الخميس، 21 فبراير 2019 09:20 م
سائق يتهم تاجر ملابس بالنصب والاحتيال فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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ألقى ضباط مباحث الاموال العامة بمديرية امن الإسماعيلية القبض على تاجر ملابس اتهمه سائق بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 200 الف جنيه بدعوى تشغيلهم فى  تجارة الملابس والحصول على ربح شهرى دون الايفاء بالتزامه.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للعميد ايهاب مصطفى رئيس مباحث الاموال العامة من "الشاذلى. ع.س"47 عام سائق مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بتضرره من المتهم "عبدالعزيز.س.س"34 عاما تاجر ملابس مقيم نفس العنوان واتهامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 200 الف جنيه بدعوى تشغيلهم فى تجارة الملابس الجاهزة مقابل ارباح شهرية تقدر بحوالى 25%من قيمة المبلغ  دون الوفاء بالتزامه.
 
تمكن ضباط مباحث الاموال العامة من القبض على المتهم وبمواجهته بما جاء فى أقوال المبلغ اعترف بماجاء فيها معللا عدم تنفيذ اتفاقه مع المبلغ نظرا لمروره بضائقة مالية. 

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

 

 

 


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