رئيس جامعة الإسكندرية يناقش إنشاء درجة علمية لرعاية مرضى الكبد

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، الخميس، وفد من جامعات أسيوط والمنوفية، وذلك لمناقشة المشروع الممول من الإتحاد الاوروبي برنامج Erasmus + لبناء القدرات ودعم تطوير التعليم العالي بالمؤسسات الأوروبية وغير الأوروبية، وذلك بغية إنشاء درجة مشتركة في مجال الرعاية الطبية والصحية لمرضى زراعة وجراحات الكبد بالتعاون بين جامعة الإسكندرية ممثلة فى كليتى الطب والتمريض، وجامعة أسيوط، ومعهد الكبد القومي بالمنوفية، ووزارة الصحة المصرية، فضلا عن جهات أجنبية من بولندا ورومانيا وإيطاليا، ومن المتوقع أن يستمر التعاون لإنشاء مركز متميز بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية لمرضى زراعة وجراحات الكبد.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض، والدكتورة رشا الشنيطي، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور وائل نبيل رئيس القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد الجندي الأستاذ المساعد بجراحة الكبد، والدكتور أشرف الغندور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيفرتيتي حسن ذكي وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث .