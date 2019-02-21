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وفق الجداول الزمنية المحددة..

رئيس الوزراء يشدد على الإسراع فى معدلات التنفيذ بمدينة الجلود بالروبيكى

الخميس، 21 فبراير 2019 05:17 م
رئيس الوزراء يشدد على الإسراع فى معدلات التنفيذ بمدينة الجلود بالروبيكى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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فى إطار متابعته المستمرة للوقوف على ما تم الانتهاء من تنفيذه فى مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع، وذلك بحضور وزراء: المالية، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

 

فى بداية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالإعداد لطرح قطع الأراضى اللازمة لإقامة مصانع عليها، بعد تسعيرها بشكل مناسب، والانتهاء من توصيل المرافق لها، كما كلّف بالإسراع فى معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعروضة، وسرعة إنهاء إجراءات توريد وتركيب عدّادات المياه والكهرباء مُسبقة الدفع للمصانع التى بدأ تشغيلها

 

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى الانتهاء فى ديسمبر الماضى من تنفيذ أعمال الجزء الثانى من المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصناعيّ، والتى بدأت فى 15 إبريل 2017.

 

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، أوضح المتحدث الرسمى أنه جارٍ حاليا التنسيق لباقى أعمال المنشآت، والتى تتضمن مصنع الكيماويات وصناعات جلدية ووحدات المدابغ التكميلية، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة محطة الصرف الصحى وأعمال الصيانة والتشغيل فى المرحلة المستقبلية

 

جدير بالذكر أن مساحة المرحلة الأولى والتوسعات فى مشروع مدينة الجلود تبلغ مساحتها 176 فدانا، بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 109 أفدنة، فى حين تبلغ مساحة المرحلة الثالثة 221 فدانا.

 

 

 


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الجلود

مصر

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