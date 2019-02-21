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دواوين الوزارات.. السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة

الخميس، 21 فبراير 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة الحج - أرشيفية
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن: مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية يستهدف 170 قرية بالفيوم

غادة والى: الكشف على 1660 سائقى مهنى بدمياط وانخفاض نسبة التعاطى إلى 4.6%

 

وزارة التموين:

التموين تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح مستورد

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تطلق البرنامج التوعوى حول مفاهيم الدمج للقيادات التعليمية

 

وزارة الصحة:

"القومى للسكان" يشارك فى مائدة مستديرة حول مواجهة مشكلة الزيادة السكانية

 

وزارة الإسكان:

"الإسكان": إزالة مخالفات المبانى بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تحصن 2.1 مليون رأس ماشية من الحمى القلاعية

 

وزارة النقل:

وزير النقل: نسبة انتظام مواعيد القطارات بالخطوط الرئيسية وصلت لـ 99%

 

وزارة القوى العاملة :

10 مصريين يحصلون على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهم بشركة مقاولات بالسعودية

 

وزارة السياحة :

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

 

 

 

 

 


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