video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 09:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة و الجيزة

الخميس، 21 فبراير 2019 08:48 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة و الجيزة حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
عززت اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور،و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حملات المرور تلزم سائقى النقل بقرار حظر السير على الدائرى.. نشر سيارات الإغاثة والخدمات بكافة القطاعات لرصد أى مخالفات.. دوريات أمنية مستمرة وأقوال بمطالع ومنازل الطريق..والسائقون يشيدون بتعامل رجال الأمن

فيديو ..حملات للمرور والمرافق لضبط المخالفات والإشغالات بالقاهرة والجيزة

فيديو.. "الوقاية خير من العلاج" شعار حملات المرور على طريق إسكندرية الصحراوى

اخبار المرور

حملات مرورية

محاور القاهرة

الجيزة

المرور




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة