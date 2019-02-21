حبس المتهم بقتل زوجته لخلافات بينهما على خطوبة نجلتهما بالقليوبية

القليوبية- نيفين طه

قررت نيابة كفر شكر، برئاسة أحمد الكاشف، رئيس النيابة، وبإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس موظف لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل زوجته لخلافات بينهما علي خطوبة نجلتهما.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، تلقيه بلاغا بمصرع ربة منزل تدعى "سهير.م" 49 سنة، أثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعه زوجها "عماد.م" 50 سنة، بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث قام المتهم على أثرها بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" حتي لفظت انفاسها الاخيرة.

وتمكن الرائد إسماعيل رئيس مباحث مركز كفر شكر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة علي أثر مشادة كلامية بينهما بسب رفض الزوج خطوبة نجلته لأحد الأشخاص التي توافق عليه زوجته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.