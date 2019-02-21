جنايات الإسكندرية تقضى بإعدام سيدة لقتلها شخصا بسبب خلافات مادية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافى رئيس المحكمة بإعدام المتهمة "ن . ح . ح" بدون عمل لاتهامها بقتل المجنى عليه "ف . ز . ى" صدر القرار عضوية كل من المستشار مصطفى فايد الحميلى والمستشار هشام محمد عبد الظاهر وأمانة سر كريم الجنادى.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 1184 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة باب شرقى عندما تلقى مدير أمن الاسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى يفيد بمقتل المجنى علية " ف . ز . ى " بدائرة القسم.

كانت تحريات قسم شرطة باب شرقى كشفت قيام المدعوة "ن . ح .ح" بدون عمل ارتكبت الجريمة على إثر خلافات مالية سابقة بينها وبين المجنى عليه وكانت تتردد على المجنى عليه داخل شقته وحرر ضدها محضر سرقة فأعدت له أسلحة بيضاء عبارة عن " مطرقة " وفى يوم الحادث توجهت إلى محل سكنه وانتظرت حتى يخلد إلى النوم فجرا قاصده الاستيلاء على ما لديه من مبالغ مالية وتمكنت باستخدام تلك الأدوات من فتح باب الشقة عن طريق الكسر وعند دخولها الشقة فوجئت به مستيقظا فتعددت عليه بالمطرقة على رأسه فسقط على الأرض و فقد الوعى ثم انهالت عليه مستخدمة المفك بعدة طعنات فى الرأس والصدر فتسبب فى قطع فى فروة الرأس حتى تأكدت أنه فارق الحياة حتى تتمكن من سلب ما لديه من مبالغ مالية وهاتفه المحمول و بتكثيف التحريات وبشهادة الشهود الذين أكدوا أن المتهمة تترد على الشقة محل البلاغ فتم عمل كمين لها وتم ضبطها بمنطقة محطة الرمل وبعرضها على النيابة العامة اعترفت بالجريمة فقررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتى أصدرت حكمها بالإعدام.