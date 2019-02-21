جامعة حلوان تنظم قافلة طبية خدمية بعزبة الوالدة

وائل ربيعى

نظمت كلية الطب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة قافلة طبية بنادي منشية حلوان بعزبة الوالدة بالتعاون مع مؤسسة محبي مصر للتنمية والثقافة وذلك ضمن فعاليات "مبادرة معاً نبني حياة" لتقديم الخدمة المجتمعية والطبية لأهالي حلوان.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة أن القافلة الطبية التي تنظمها كلية الطب جامعة حلوان تأتي إنطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط وخدمة أهالي منطقة حلوان في إطار تنفيذ خطة القيادة السياسية لرعاية الفئات الأكثر إحتياجا ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حيث أن المبادرة تضمنت تقديم الأدوية اللازمة وتوزيعها علي المرضي مجانا بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم ، حيث تم إعداد التجهيزات اللازمة لإجراء الفحوصات للمواطنين بنادي عزبة الوالدة بحلوان.

وقال الدكتورممدوح مهدي ، عميد كلية الطب ، أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات مثل طب الاطفال والامراض الباطنية وجراحة العظام،الأمراض الجلدية،امراض القلب والاوعية الدموية ،جراحة الانف والاذن والحنجرة،الجراحة العامة ، طب العيون وجراحتها،امراض المخ والأعصاب ،طب المسنين.

وأشار الدكتور وليد محمد السروجي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي تنظيم فعاليات القافلة أنه تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على عدد اكثر من 1000 مريض من اهالي عزبة الوالدة وتوجيه المرضي الذين يحتاجون إلي التحاليل أو الأشعة او العمليات الجراحية إلي مستشفي بدر الجامعي ومستشفي 15 مايو للعلاج تحت إشراف السادة اعضاء هيئة التدريس، كما قام طلاب كلية الطب من اسرة go green و HMSa خلال فعاليات القافلة بتوعية الاهالي عن النظافة الشخصية والتغذية السليمة وتنظيم الاسرة.