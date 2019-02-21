"تيار المستقبل" اللبنانى: هناك استهدف سياسى للحريرى

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اعتبرت الكتلة النيابية لتيار المستقبل فى لبنان أن قرار إبطال عضوية نائبة التيار بمدينة طرابلس (شمالى لبنان) ديما جمالى فى مجلس النواب، يمثل عملية "غدر سياسى" استهدفت النائبة وكذلك رئيس الوزراء زعيم التيار سعد الحريرى بصورة شخصية.

وقالت النائبة بهية الحريرى رئيسة الكتلة - فى تصريح لدى ختام الاجتماع الطارئ الذى عقدته الكتلة النيابية لتيار المستقبل مساء اليوم /الخميس/ - "إن أساليب الطعن فى الظهر واستخدام أرفع المواقع القضائية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لن تُثنى الكتلة النيابية عن قرارها بالذهاب للانتخابات الفرعية فى دائرة طرابلس، والوقوف إلى جانب ديما جمالى التى أثبتت خلال أشهر قليلة من عملها النيابى كفاءة علمية وحضورا مميزا كانا محل تقدير وثناء المواطنين فى مدينتها خصوصا ولبنان عموما".

وأشارت إلى أن قرار المجلس الدستورى تقف ورائه "خلفيات سياسية وكيدية"، داعية أهالى مدينة طرابلس وقادتها إلى جعل الانتخابات الفرعية (التكميلية) المقبلة بمثابة رد اعتبار لمن يمثلهم داخل المجلس النيابى.