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الخميس، 21 فبراير 2019 11:56 م
خالد صلاح
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تموين الأقصر تحرر 13 محضر لمشروع جمعيتى وتضبط 50 كيلو لحوم منتهية الصلاحية

الخميس، 21 فبراير 2019 11:37 م
تموين الأقصر تحرر 13 محضر لمشروع جمعيتى وتضبط 50 كيلو لحوم منتهية الصلاحية اللحوم المضبوطة
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صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن قيام رجال إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملة تموينية بالإشتراك مع مندوب الشركة المصرية، تم خلالها تحرير 13محضر تموينى ضد أصحاب مشروع جمعيتى وذلك لغلقهم المحال التموينية.

 

وأضاف الدكتور تامر صلاح لـ"اليوم السابع"، أن منافذ مشروع جمعيتى قدمتها الدولة كفرصة لتشغيل شباب الخريجيين وتقديم المقررات التموينة والسلع فارق نقاط الخبز والسلع الحرة للمواطنيين بطريقة كريمة وبطريقة أفضل، إلا أن إستمرار وتكرار غلق تلك المنافذ سوف يكون له إجراء رادع من قبل المديرية والوزارة ضد المخالفين تصل لحد إيقاف صرف الحصة، حيث أن مواعيد تشغيل تلك المنافذ من الساعة 9صباحا وحتى الساعة 9مساءا.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تواصلت الحملات لضبط الأغذية الفاسدة والغير صالحه للاستهلاك الادمى قبل طرحها بالأسواق بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، ونجحت في ضبط 50 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى بكشف الأطباء البيطرين وتحرر محضر 2590 جنح القسم 2018، كما تم تحرير 5محاضر فى مجال ضبط الأسواق والأسعار وجارى العرض على النيابة العامة، مؤكداً علي أن إدارة تموين مركز ومدينة الزينيه حررت 2 محضر إمتناع عن سداد مستحقات الدولة تقدر مبلغ 287476 جنيه مصري بالمحضرين رقم 116 و 117 ج ا د ط، وتم العرض علي النيابة العامة لإتخاذ الإجراءت القانونية.

 

 


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