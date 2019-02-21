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استراتيجيات وإدارة مخاطر المشروعات

تعيين محمود عبد الله مستشاراً أول لرئيس الجامعة الأمريكية

الخميس، 21 فبراير 2019 03:51 م
تعيين محمود عبد الله مستشاراً أول لرئيس الجامعة الأمريكية الخبير الدولى فى مجال التأمين والقطاع المالي محمود عبد الله
وائل ربيعى
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أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم تعيين الخبير الدولى فى مجال التأمين والقطاع المالي، محمود عبد الله، مستشاراً أول لرئيس الجامعة لاستراتيجيات وإدارة مخاطر المشروعات. وقد شغل عبد الله سابقا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين ومنصب نائب الرئيس التنفيذى لأمريكان رى جروب.
 
وأعرب فرانسيس ريتشياردونى  ، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن سعادته لانضمام محمود عبد الله للجامعة بقوله: “نحن سعداء بانضمام محمود إلى عائلة الجامعة، فهو قائد مرموق للغاية فى قطاعى إدارة واستراتيجيات المخاطر وأثق بأنه سيكون عونا للجامعة فى هذا الوقت الهام من تاريخها."
 
وتعليقاً على تعيينه يقول عبد الله: "إننى متحمس للغاية للانضمام إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأتطلع إلى المشاركة فى تعزيز دور هذه الجامعة العظيمة والبناء على ما تحقق من إنجازاتها القوية. ولكونها مؤسسة عالمية رائدة للتعليم العالي، فإن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تدرك تماماً أهمية وجود برنامج على قدر عالى من التصميم والتنفيذ لإدارة المخاطر بالمؤسسة."
 
وقال ريتشارد بارتليت، رئيس مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن انضمام عبد الله للجامعة: "أرى أن هذه خطوة هامة إلى الأمام لجامعتنا بينما نواصل تبنى أفضل الممارسات العالمية للجامعات الرائدة فى العالم."
 
جدير بالذكر أن غالبية مؤسسات التعليم العالى الرائدة فى العالم تقوم بإدماج إدارة المخاطر المؤسسية بشكل رسمى فى عملية صنع القرار اليومية على جميع مستويات الإدارة. ولهذا، سيعمل عبد الله بشكل وثيق مع إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأعضاء هيئة التدريس ومجلس الأوصياء لتقييم المخاطر والفرص، ووضع مقترحات للتخطيط طويلة الأجل لسياسات واستراتيجيات الجامعة للتقليل من المخاطر من خلال الحوار البناء بين أصحاب المصلحة المتعددين بالجامعة.
 
 
 
 

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الجامعة الامريكية

محمود عبد الله

مخاطر المشروعات بالجامعة الامريكية




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