بومبيو: هدفنا نزع السلاح النووى بالكامل من شبه الجزيرة الكورية

أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم /الخميس/ أنه لا يوجد حل وسط بشأن مسألة نزع السلاح النووى بالكامل من كوريا الشمالية.

وقال بومبيو - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن نزع السلاح النووى بالكامل من الأراضى الكورية مازال هو الهدف الرئيسى لواشنطن، موضحا "لكى نحافظ على أمن الشعب الأمريكى، علينا تقليل التهديد الناجم من السلاح النووى لكوريا الشمالية، وفى المقابل نحن نعمل على تحقيق السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية".

وقد أكد ترامب - مؤخرا - أنه ليس فى عجلة لنزع السلاح النووى من كوريا الشمالية طالما يمتنع النظام فى بيونج يانج عن اختبار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية؛ ما أثار تكهنات بشأن خفض التوقعات حول ما ستسفر عنه القمة الثانية المرتقبة بين الدولتين، أو تراجع واشنطن عن هدف نزع السلاح النووى الكامل.

ورفض بومبيو الإفصاح عن ما قد تقدمه واشنطن من تنازلات لكوريا الشمالية، مؤكدا أن هدف الولايات المتحدة هو نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة، وذلك من أجل مستقبل أكثر إشراقا للشعب الكوري الشمالي.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان سُبل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سنغافورة لاستكمال نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية في مقابل حصول بيونج يانج على ضمانات أمنية من جانب الولايات المتحدة.