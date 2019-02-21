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بومبيو: أمريكا لن تتعاون فى مجال الاتصالات مع دول تستخدم أنظمة هواوى

الخميس، 21 فبراير 2019 04:14 م
بومبيو: أمريكا لن تتعاون فى مجال الاتصالات مع دول تستخدم أنظمة هواوى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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حذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الخميس من أن بلاده لن تستطيع أن تكون شريكة لدول تستخدم أنظمة من شركة هواوى أو تتعامل معها فى مجال المعلومات، وذلك لمخاوف أمنية.

وأضاف فى مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نتورك إن على الدول فى أوروبا وغيرها أن تدرك مخاطر استخدام معدات الاتصالات التى تصنعها هواوى، وعليها عند إدراك المخاطر ألا تستخدم أنظمة الشركة فى نهايةالمطاف.

وقال بومبيو "إذا اختارت دولة استخدام هذه (المعدات) ووضعتها فى بعض أنظمة المعلومات المهمة لديها، فإننا لن نتمكن من مشاركتهم المعلومات ولن نستطيع العمل معهم". وأضاف "لن نعرض المعلومات الأمريكية للخطر".

وردا على سؤال عن الدول الأوروبية التى ترفض تنفيذ مطالب الولايات المتحدة بحظر هواوى، قال بومبيو إن واشنطن تتحدث مع دول أخرى لتتأكد من أنها "تدرك مخاطر إدخال تكنولوجيا هواوى فى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها"، وأن هذه الدول "ستتخذ قرارات صائبة عندما تدرك هذا الخطر".


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