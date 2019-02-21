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الخميس، 21 فبراير 2019 08:02 م
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بريطانيا تسجل فائضا قياسيا فى الميزانية خلال يناير

الخميس، 21 فبراير 2019 06:53 م
بريطانيا تسجل فائضا قياسيا فى الميزانية خلال يناير تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (رويترز)
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 سجلت بريطانيا مستوى قياسيا مرتفعا لفائض الميزانية في يناير كانون الثاني على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وأظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت فائضا بلغ 14.895 مليار جنيه استرليني (19.46 مليار دولار) الشهر الماضي وهو أكبر فائض منذ بدأت الاحتفاظ بسجلات شهرية في 1993، ومرتفع عن توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لرويترز.

ويبدو أن عجز الميزانية في السنة المالية الحالية يتجه للتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 2002/2001 عند ما يزيد قليلا عن 1 %من الناتج القومي مقارنة مع 10 % بعد الأزمة المالية العالمية في في 2010/2009.

وبلغ الاقتراض في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية21.2 مليار استرليني وهو ما يزيد قليلا عن نصف الرقم المسجل في نفس الفترة من السنة السابقة.

 


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