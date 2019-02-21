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بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حريق هائل بمخزن تنر بالمنوفية

الخميس، 21 فبراير 2019 06:36 م
بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حريق هائل بمخزن تنر بالمنوفية حريق _ أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 7 أشخاص باصابات متفرقة إثر نشوب حريق هائل بمخزن تنر بجوار مدرسة الحسينية بشبين الكوم  بمحافظة المنوفية .

تلقت ادارة الطوارئ بمديرية الصحة برئاسة الدكتور أحمد سمير اخطارا يفيد بإصابة عدد من المواطنين فى حريق هائل بمخزن تنر بدائرة مركز شبين الكوم .

على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف تحت اشراف الدكتور امجد عبدالحميد مدير مرفق الاسعاف وشادى نبوى البدرى مشرف عام اسعاف المحافظة .

وتبين ان المصابين كلا  من " أنور محمد عامر 20 سنة بكدمة وجرح باليد اليسرى، ووائل هندى 35 سنه،بحرق باليد اليمنى من الدرجة الأولى اسامة عبدالمقصود 35 سنه، باختناق، عماد ابراهيم زين 51 سنه بجرح باليد اليسرى، ورضا عبدالحليم عفيفى 57 سنه باختناق، ياسر محمد عامر 49 سنة باختناق، و صديق سعيد حسنين 32 سنه، بكسر بالساق اليمنى .

تم نقل المصابين الى مستشفى شبين الكوم وجارى عمل الاسعافات اللازمة . 

 

 

 

 


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