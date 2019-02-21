video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

باركليز يحقق 4.56 مليار دولار أرباحا فى 2018

الخميس، 21 فبراير 2019 03:10 م
باركليز يحقق 4.56 مليار دولار أرباحا فى 2018 بنك باركليز
رويترز
إضافة تعليق

أعلن بنك باركليز تحقيق أرباح عائدة للمساهمين أقل من المتوقع بلغت 3.5 مليار جنيه استرلينى (4.56 مليار دولار) للعام 2018 فى حين جنب البنك سيولة نقدية للتحوط من أثر الخسائر المحتملة لدى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأظهرت النتائج تحقيق البنك تقدما فى قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية الذى يواجه ضغوطا إذ زادت أرباح العام بأكمله 15% إلى 2.6 مليار استرلينى مع ارتفاع دخل وحدة تداول الأسهم التابعة للبنك 25%.

وارتفعت أسهم البنك 4.3% بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش.

وجنب باركليز 150 مليون استرلينى تحوطا لأثر الخروج من الاتحاد الأوروبى، شأنه فى ذلك شأن بنوك أخرى مثل اتش.اس.بي.سى ورويال بنك أوف سكوتلند.

ووزع البنك أرباحا نقدية بقيمة 6.5 بنس للسهم وأشار إلى اعتزامه إعادة المزيد من رأس المال عبر زيادة توزيعات الأرباح النقدية وعمليات إعادة الشراء عندما يكون الوقت مناسبا لذلك.

وانخفض معدل كفاية رأس المال الأساسى إلى 13.2% من 13.3% فى العام السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قاضى بريطانى يطالب بإدراج متهمين قطريين بقضية بنك باركليز

بنك باركليز ينجو من المحاكمة فى قضية الأموال القطرية

اخبار الاقتصاد

بنك باركليز

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة