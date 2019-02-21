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انهيار أرضى بمنجم غير مرخص فى بيرو يسفر عن مقتل عدد من الأشخاص

الخميس، 21 فبراير 2019 07:56 م
انهيار أرضى بمنجم غير مرخص فى بيرو يسفر عن مقتل عدد من الأشخاص انهيار أرضى
رويترز
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ذكرت صحيفة لا ريبوبلكا فى بيرو اليوم الخميس أن عدة أشخاص لقوا حتفهم في منجم ذهب غير مرخص بمنطقة الانديز بعدما تسببت أمطار غزيرة فى حدوث انهيار أرضى.

وقالت وكالة الدفاع المدنى فى بيرو على تويتر إنها أرسلت فريق بحث وإنقاذ لمخيم التعدين غير المرخص في منطقة بونو الجنوبية. ولم ترد الوكالة حتى الآن على طلبات للتعليق.

وأوضحت الصحيفة أن سبعة أشخاص قتلوا عندما اجتاح الانهيار الأرضي المخيم يوم الثلاثاء مشيرة إلى أن الناجين ينتشلون الجثث من الأوحال في حين تواجه السلطات صعوبة في الوصول إلى المنطقة النائية.

 

 

 

 


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