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"اليوم السابع" تكشف رؤوس التحريض بإسطنبول فى عدد الجمعة

الخميس، 21 فبراير 2019 07:35 م
"اليوم السابع" تكشف رؤوس التحريض بإسطنبول فى عدد الجمعة اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث المحلية والعالمية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "فضائح رؤوس التحريض فى إسطنبول"، وفيه: نور ومعتز مطر ومحمد ناصر لسان الإخوان للتحريض على المنشآت الحيوية وقتل الضباط وخطف أبنائهم.. القرضاوى ووجدى غنيم مفتيا الإرهاب وأول الداعمين لتنظيم داعش.. والبرادعى يكشف وجه الخائن ويطالب بإيقاف عقوبةالإعدام عن الإهاربيين ليتمكنوا من القتل والتدمير.. وعناصر الجماعة وعلى رأسهم عمرو عبدالهادى يتزعمون دعوات حمل السلاح.. فضيحة كبرى لقيادات الإخوان فى تركيا.. شباب الجماعة ينفجرون: «كفرنا بيكم وديتونا فى داهية.. ومن ساعة ما جينا هنا بيدوسونا بالجزم، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.

 

واقرأ أيضا، رسمياً.. امتحانات الثانوية العامة تبدأ 9 يونيو وتنتهى 1 يوليو.. « التعليم » تعلن الجدول المقترح ب 11 يوماً للاختبارات و 12 للفواصل.. وتلقى آراء الطلاب حتى الأربعاء المقبل، والتفاصيل فى الصفحة الثالثة من العدد الورقى.

 

وداخل العدد
 

ـ القمة «العربية - الأوروبية » تنطلق الأحد برئاسة السيسى

ـ مصادر بالجبلاية: جدول الدورى والكأس لن يتغير.. والفريق المعترض يعتبر منسحبا
 

ـ الانتهاء من المناطق الصناعية نهاية العام.. ورئيس الوزراء يتابع أعمال تنفيذ المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات

ـ ممدوح نجح فى تصنيع خلايا النحل برعاية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
 

ـ ليلى أول سيدة مرشحة لرئاسة تونس: الإخوان يشبهون الحركة الصهيونية و«الغنوشى » انتهازى

ـ الهيئة الهندسية تنتهى من 99 % من الأعمال المكلفة بها بمدينة دمياط للأثاث.. والتسليم مطلع مارس
 

ـ ببساطة الدليل الكامل لفهم التعديلات الدستورية

ـ التعليم تدرب المعلمين على التابلت والسبورات الذكية وتدرس وضع ألية للتحكم فى المحتوى
 

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