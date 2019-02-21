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النيابة تستعجل التحريات عن أفراد عصابة سرقة مركبات التوك توك بمدينة بدر

الخميس، 21 فبراير 2019 12:00 ص
النيابة تستعجل التحريات عن أفراد عصابة سرقة مركبات التوك توك بمدينة بدر توك توك - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال تحريات المباحث، عن سوابق عاطلين كونا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات التوك توك بمدينة بدر،كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة بدر،عدة بلاغات من مواطنين بسرقة مركبات التوك توك الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلةى هوية المتهمين وهما "محمود ع"، و"إبراهيم ع" عاطلين.

 

طاردت قوة امنية اللصين  وألقت القبض عليهما وحررت لهما المحضر اللازم وأحالتهما إلى النيابة العامة فقررت ما سبق.

 

 


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